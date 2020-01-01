Snapdragon 875 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 875 (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
69
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
70
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
- Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 405K
- Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 29% выше пропускная способность памяти (44 против 34.1 Гбит/с)
- На 14% выше частота процессора (2840 против 2490 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1126
1130
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 875 +30%
3789
2922
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +66%
674481
405760
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|512 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|700 МГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|640
|-
|FLOPS
|-
|1000 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.1
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 32 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|2x 12МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Модем
|X60
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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