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Snapdragon 875 против A12 Bionic

Snapdragon 875
Snapdragon 875
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 875 (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 405K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 29% выше пропускная способность памяти (44 против 34.1 Гбит/с)
  • На 14% выше частота процессора (2840 против 2490 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 875 +30%
3789
A12 Bionic
2922
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +66%
674481
A12 Bionic
405760

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 875 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ 128 КБ
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 700 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 640 -
FLOPS - 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.1 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 32 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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