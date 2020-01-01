Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 850 vs Helio P65 – что лучше?

Exynos 850 против Helio P65

Exynos 850
Exynos 850
VS
Helio P65
Helio P65

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и MediaTek Helio P65 (Arm Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 119K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Helio P65 +131%
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
918
Helio P65 +39%
1274
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
119634
Helio P65 +55%
185658

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio P65

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G52 Arm Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU - 820 МГц
Ядер - 2
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июнь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P65

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
32 (38.1%)
52 (61.9%)
Всего проголосовало: 84

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P65 с Exynos 850, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях