Exynos 8890 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
40
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 253K vs 178K
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
375
A10 Fusion +107%
776
Geekbench 5 (многоядерный)
1310
A10 Fusion +8%
1418
AnTuTu Benchmark 8
178605
A10 Fusion +42%
253245
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и A10 Fusion
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2300 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3.3 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|6
|Шейдерных блоков
|192
|196
|FLOPS
|249 Гфлопс
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|-
Опрос
6 (42.9%)
8 (57.1%)
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