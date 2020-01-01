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Exynos 8890 против A10 Fusion

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 253K vs 178K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890
375
A10 Fusion +107%
776
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
A10 Fusion +8%
1418
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
A10 Fusion +42%
253245

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3.3 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 PowerVR GT7600
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 12 6
Шейдерных блоков 192 196
FLOPS 249 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 -

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