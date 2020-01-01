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Exynos 8890 против Exynos 850

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Exynos 850
Exynos 850

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Exynos 850 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Показывает в 9.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 127K
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 4 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +147%
375
Exynos 850
152
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +39%
1310
Exynos 850
940
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +40%
178605
Exynos 850
127139

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Exynos 850

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Mali-G52 MP6
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 650 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 12 6
Шейдерных блоков 192 96
FLOPS 249 Гфлопс 26 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 22МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Май 2020 года
Класс Флагман Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Samsung Exynos 850

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Комментарии

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