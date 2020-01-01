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Exynos 9611 против Snapdragon 662

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Snapdragon 662
Snapdragon 662

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 662 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1209
Snapdragon 662 +16%
1407
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +3%
183843
Snapdragon 662
179359

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 662

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 11 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 610
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 96
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X11
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SM615
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Qualcomm Snapdragon 662

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83 (51.9%)
77 (48.1%)
Всего проголосовало: 160

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Комментарии

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