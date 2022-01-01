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Exynos 9611 против Helio G99

Exynos 9611
VS
Helio G99
Exynos 9611
Helio G99

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 230K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • На 44% выше пропускная способность памяти (17.1 против 11.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9611
vs
Helio G99

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9611
230033
Helio G99 +61%
370493
CPU 60447 101532
GPU 56508 85043
Memory 44109 84788
UX 70913 101489
Total score 230033 370493
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9611
324
Helio G99 +71%
554
Multi-Core Score
Exynos 9611
1207
Helio G99 +51%
1822
Image compression 74.7 Mpixels/s -
Face detection 11.7 images/s -
Speech recognition 25 words/s -
Machine learning 17.7 images/s -
Camera shooting 8.82 images/s -
HTML 5 1.24 Mnodes/s -
SQLite 434 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 9611
776
Helio G99 +58%
1229
Stability 97% 98%
Graphics test 4 FPS 7 FPS
Score 776 1229

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 31 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 -
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS
[High]		 -
Смартфон Samsung Galaxy A51
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Helio G99

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 32
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 11.9 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 337 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Май 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E9611 -
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт MediaTek Helio G99

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