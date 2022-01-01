Exynos 9611 против Helio G99 VS Exynos 9611 Helio G99 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Samsung Exynos 9611 На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц) Преимущества MediaTek Helio G99 Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)

Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 230K

Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже

На 44% выше пропускная способность памяти (17.1 против 11.9 Гбит/с)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Exynos 9611 230033 Helio G99 +61% 370493 CPU 60447 101532 GPU 56508 85043 Memory 44109 84788 UX 70913 101489 Total score 230033 370493

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Exynos 9611 324 Helio G99 +71% 554 Multi-Core Score Exynos 9611 1207 Helio G99 +51% 1822 Image compression 74.7 Mpixels/s - Face detection 11.7 images/s - Speech recognition 25 words/s - Machine learning 17.7 images/s - Camera shooting 8.82 images/s - HTML 5 1.24 Mnodes/s - SQLite 434 Krows/s -

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Exynos 9611 776 Helio G99 +58% 1229 Stability 97% 98% Graphics test 4 FPS 7 FPS Score 776 1229

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 31 FPS

[High] - Call of Duty: Mobile 40 FPS

[Medium] - World of Tanks Blitz 43 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS

[High] - Смартфон Samsung Galaxy A51

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Helio G99

Центральный процессор Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73

4x 1.7 ГГц – Cortex-A53 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2300 МГц 2200 МГц Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A Техпроцесс 10 нм 6 нм Количество транзисторов 3 млрд. - TDP 8 Вт -

Графический ускоритель GPU Mali-G72 MP3 Mali-G57 MC2 Архитектура Bifrost Valhall Частота GPU 850 МГц - Вычислительных блоков 3 2 Шейдерных блоков 48 32 FLOPS 259 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 1600 МГц 4266 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 11.9 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем Shannon 337 - Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 600 Мбит/с - Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.0 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Сентябрь 2019 года Май 2022 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели S5E9611 - Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт MediaTek Helio G99