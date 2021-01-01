Unisoc SC9863A против Snapdragon 439
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Unisoc SC9863A
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|36842
|41548
|GPU
|10559
|9242
|Memory
|35733
|26677
|UX
|21656
|16356
|Total score
|-
|96604
GeekBench 5
Single-Core Score
137
Snapdragon 439 +28%
176
Multi-Core Score
620
Snapdragon 439 +28%
795
|Image compression
|-
|61.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|8.22 images/s
|Speech recognition
|-
|16.65 words/s
|Machine learning
|-
|11.15 images/s
|Camera shooting
|-
|5.39 images/s
|HTML 5
|-
|0.85 Mnodes/s
|SQLite
|-
|296.65 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|46 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|31 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|21 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|37 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|32 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|29 FPS
[Ultra]
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Snapdragon 439
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Adreno 505
|Архитектура
|Rogue
|Adreno 500
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|1
|Шейдерных блоков
|128
|96
|FLOPS
|-
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 5 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 21МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SDM439
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
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