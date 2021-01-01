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Tiger T610 против Helio P35

Tiger T610
VS
Helio P35
Tiger T610
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает в 6.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 164K vs 97K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • На 15% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Helio P35

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +68%
164305
Helio P35
97569
CPU 51322 44240
GPU 51412 11001
Memory 31211 27983
UX 27269 15002
Total score 164305 97569
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +103%
341
Helio P35
168
Multi-Core Score
Tiger T610 +10%
1057
Helio P35
965
Image compression - 66.55 Mpixels/s
Face detection - 9.05 images/s
Speech recognition - 16.55 words/s
Machine learning - 13.15 images/s
Camera shooting - 5.63 images/s
HTML 5 - 1.3 Mnodes/s
SQLite - 319.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 614 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 302 Гфлопс 44.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Декабрь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6765
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P35

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Комментарии

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