Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T610 vs Unisoc T606 – что лучше?

Tiger T610 против Unisoc T606

Tiger T610
VS
Unisoc T606
Tiger T610
Unisoc T606

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Unisoc T606 (Mali-G57 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • На 14% выше частота процессора (1820 против 1600 МГц)
Преимущества Unisoc T606
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Unisoc T606

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
192135
Unisoc T606
н/д
CPU 66485 -
GPU 32103 -
Memory 37779 -
UX 57506 -
Total score 192135 -
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +13%
350
Unisoc T606
309
Multi-Core Score
Tiger T610 +14%
1326
Unisoc T606
1167
Image compression 73.5 Mpixels/s -
Face detection 8.73 images/s -
Speech recognition 23.6 words/s -
Machine learning 17.2 images/s -
Camera shooting 7.86 images/s -
HTML 5 1.28 Mnodes/s -
SQLite 400.6 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Unisoc T606

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1820 МГц 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.1-A
Кэш L1 128 КБ 128 КБ
Кэш L2 2 МБ 2 МБ
Кэш L3 1 МБ 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G57 MP1
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 614 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 16
FLOPS 71.2 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Сентябрь 2021 года
Класс Бюджетный Бюджетный

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
8 (42.1%)
11 (57.9%)
Всего проголосовало: 19

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc Tiger T610 против Qualcomm Snapdragon 720G
2. Unisoc Tiger T610 против Qualcomm Snapdragon 662
3. Unisoc Tiger T610 против MediaTek Helio P35
4. Unisoc Tiger T610 против MediaTek Helio G80
5. Unisoc Tiger T610 против MediaTek Helio G85
6. Unisoc T606 против Qualcomm Snapdragon 665
7. Unisoc T606 против MediaTek Helio P35
8. Unisoc T606 против Qualcomm Snapdragon 460
9. Unisoc T606 против Samsung Exynos 850
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Unisoc T606 с Tiger T610, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры