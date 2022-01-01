Tiger T610 против Unisoc T606
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Unisoc T606 (Mali-G57 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
39
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- На 14% выше частота процессора (1820 против 1600 МГц)
Преимущества Unisoc T606
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|66485
|-
|GPU
|32103
|-
|Memory
|37779
|-
|UX
|57506
|-
|Total score
|192135
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T610 +13%
350
309
Multi-Core Score
Tiger T610 +14%
1326
1167
|Image compression
|73.5 Mpixels/s
|-
|Face detection
|8.73 images/s
|-
|Speech recognition
|23.6 words/s
|-
|Machine learning
|17.2 images/s
|-
|Camera shooting
|7.86 images/s
|-
|HTML 5
|1.28 Mnodes/s
|-
|SQLite
|400.6 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Unisoc T606
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1820 МГц
|1600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|128 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|2 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Mali-G57 MP1
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|614 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|32
|16
|FLOPS
|71.2 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
Опрос
8 (42.1%)
11 (57.9%)
Всего проголосовало: 19