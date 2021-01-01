Unisoc Tiger T610
Unisoc Tiger T610 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 июня 2019 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 1800 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.
Производительность CPU
28
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
57
Итоговая оценка
40
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
GeekBench 5
Single-Core Score
344
Multi-Core Score
1057
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Tiger T610 c графикой ARM Mali G52 MP2
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|TDP
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|614 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|Шейдерных блоков
|32
|FLOPS
|302 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Класс
|Бюджетный