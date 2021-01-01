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Unisoc Tiger T610

Unisoc Tiger T610

Unisoc Tiger T610 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 июня 2019 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 1800 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.

Производительность CPU
28
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
57
Итоговая оценка
40

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
344
Multi-Core Score
1057

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Tiger T610 c графикой ARM Mali G52 MP2

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ
Кэш L2 2 МБ
Кэш L3 1 МБ
Техпроцесс 12 нм
TDP 10 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2
Архитектура Bifrost
Частота GPU 614 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 32
FLOPS 302 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года
Класс Бюджетный

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 665 и Unisoc Tiger T610
2. Mediatek Helio P60 и Unisoc Tiger T610
3. MediaTek Helio G70 и Unisoc Tiger T610
4. MediaTek Helio G80 и Unisoc Tiger T610
5. Qualcomm Snapdragon 662 и Unisoc Tiger T610
6. MediaTek Helio G85 и Unisoc Tiger T610
7. MediaTek Helio G35 и Unisoc Tiger T610
8. Unisoc Tiger T618 и Tiger T610

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