HiSilicon Kirin 970
HiSilicon Kirin 970 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 сентября 2017 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex A73 на 2360 МГц и 4 ядра Cortex A53 на 1840 МГц.
Производительность CPU
37
Производительность в играх
34
Энергоэффективность
56
Итоговая оценка
42
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
392
Geekbench 5 (многоядерный)
1392
AnTuTu Benchmark 8
235052
Смартфоны
|Смартфоны с Kirin 970
|AnTuTu v8
|1. Huawei P20 Pro
|264143
|2. Huawei P20
|231815
|3. Huawei Nova 3
|230777
|4. Huawei Honor 10
|223085
|5. Huawei Mate 10
|150743
|6. Huawei Honor Note 10
|-
|7. Huawei Nova 4
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|746 МГц
|Ядер
|12
|FLOPS
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1833 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 970
Сравнения с конкурентами
- Snapdragon 855 против Kirin 970
- Kirin 980 против Kirin 970
- Snapdragon 730 против Kirin 970
- Snapdragon 845 против Kirin 970
- Exynos 9610 против Kirin 970
- Snapdragon 710 против Kirin 970
- Snapdragon 835 против Kirin 970
- Snapdragon 712 против Kirin 970
- Snapdragon 636 против Kirin 970
- Kirin 990 (4G) против Kirin 970
- Snapdragon 665 против Kirin 970
- Kirin 710 против Kirin 970