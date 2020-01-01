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HiSilicon Kirin 970

HiSilicon Kirin 970

HiSilicon Kirin 970 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 сентября 2017 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex A73 на 2360 МГц и 4 ядра Cortex A53 на 1840 МГц.

Производительность CPU
37
Производительность в играх
34
Энергоэффективность
56
Итоговая оценка
42

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
392
Geekbench 5 (многоядерный)
1392
AnTuTu Benchmark 8
235052

Смартфоны

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Смартфоны с Kirin 970AnTuTu v8
1. Huawei P20 Pro264143
2. Huawei P20231815
3. Huawei Nova 3230777
4. Huawei Honor 10223085
5. Huawei Mate 10150743
6. Huawei Honor Note 10-
7. Huawei Nova 4-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Кирин 970 c графикой Mali G72 MP12

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8
Частота 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ
Кэш L2 2 МБ
Техпроцесс 10 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12
Архитектура Bifrost
Частота GPU 746 МГц
Ядер 12
FLOPS 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года
Класс Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970

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