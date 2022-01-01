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MediaTek Dimensity 1050

MediaTek Dimensity 1050

MediaTek Dimensity 1050 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 мая 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2500 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
52
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
64

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
757
Multi-Core Score
2165

Смартфоны

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Смартфоны с Dimensity 1050AnTuTu v9
1. Motorola Edge (2022)-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 1050 c графикой Mali-G610 MC3

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC3
Архитектура Valhall
Вычислительных блоков 3
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Шина 4x 16 Бит

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 550
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года
Класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1050

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 1050 и Helio G95
2. MediaTek Dimensity 1050 и Qualcomm Snapdragon 888
3. MediaTek Dimensity 1050 и Dimensity 1100
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