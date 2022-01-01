MediaTek Dimensity 1050
MediaTek Dimensity 1050 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 мая 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2500 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
52
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
64
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
GeekBench 5
Single-Core Score
757
Multi-Core Score
2165
Смартфоны
|Смартфоны с Dimensity 1050
|AnTuTu v9
|1. Motorola Edge (2022)
|-
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 1050 c графикой Mali-G610 MC3
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC3
|Архитектура
|Valhall
|Вычислительных блоков
|3
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Шина
|4x 16 Бит
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 550
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1050