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MediaTek Dimensity 7030

MediaTek Dimensity 7030
  • GPU: Mali-G610 MP3
  • Ядра: 8
  • Частота: 2500 МГц
MediaTek Dimensity 7030 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 14 сентября 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2500 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор

Производительность CPU
76
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
79

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

Смартфоны

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Смартфоны с Dimensity 7030AnTuTu v10
1. Motorola Edge 40 Neo-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 7030 c графикой Mali-G610 MP3

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм
Производство TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MP3
Архитектура Valhall 3rd gen
Частота GPU 1000 МГц
Вычислительных блоков 3
Версия Vulkan 1.3
Версия OpenCL 2.0

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2023 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7030

Сравнения с конкурентами

1. Dimensity 7030 или Dimensity 7050
2. Dimensity 7030 или Dimensity 1050
3. Dimensity 7030 или Snapdragon 778G
4. Dimensity 7030 или Exynos 1380
5. Dimensity 7030 или Dimensity 8020
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