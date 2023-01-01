MediaTek Dimensity 7030 GPU: Mali-G610 MP3

Mali-G610 MP3 Ядра: 8

8 Частота: 2500 МГц MediaTek Dimensity 7030 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 14 сентября 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2500 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

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Обзор Производительность CPU 76 Производительность в играх n/a Энергоэффективность 84 Итоговая оценка 79

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

Смартфоны Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию Смартфоны с Dimensity 7030 AnTuTu v10 1. Motorola Edge 40 Neo -

Технические характеристики Подробные характеристики чипа Dimensity 7030 c графикой Mali-G610 MP3

Центральный процессор Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 Частота 2500 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм Производство TSMC

Графический ускоритель GPU Mali-G610 MP3 Архитектура Valhall 3rd gen Частота GPU 1000 МГц Вычислительных блоков 3 Версия Vulkan 1.3 Версия OpenCL 2.0

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Шина 4x 16 Бит Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП Запись видео 4K при 30FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Скорость скачивания До 2770 Мбит/с Скорость загрузки До 1250 Мбит/с Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC