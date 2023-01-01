MediaTek Dimensity 7030
- GPU: Mali-G610 MP3
- Ядра: 8
- Частота: 2500 МГц
MediaTek Dimensity 7030 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 14 сентября 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2500 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
76
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
79
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Смартфоны
|Смартфоны с Dimensity 7030
|AnTuTu v10
|1. Motorola Edge 40 Neo
|-
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 7030 c графикой Mali-G610 MP3
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|Производство
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MP3
|Архитектура
|Valhall 3rd gen
|Частота GPU
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|Версия Vulkan
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Объем
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 7030