Qualcomm Snapdragon 636
Qualcomm Snapdragon 636 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 октября 2017 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 260 Gold (Cortex-A73) на 1800 МГц и 4 ядра Kryo 260 Silver (Cortex-A53) на 1600 МГц.
Производительность CPU
26
Производительность в играх
21
Энергоэффективность
55
Итоговая оценка
34
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
274
Geekbench 5 (многоядерный)
1127
AnTuTu Benchmark 8
148783
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 636
|AnTuTu v8
|1. Xiaomi Mi Max 3
|150727
|2. Nokia 6.2
|149036
|3. Nokia 6.1 Plus
|148145
|4. Xiaomi Redmi Note 6 Pro
|146334
|5. Xiaomi Redmi Note 5
|143669
|6. Nokia 7.1
|141565
|7. ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
|132450
|8. Huawei Honor 8X Max
|132238
|9. ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL
|78734
|10. Sony Xperia 10 Plus
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 509
|Архитектура
|Adreno 500
|Частота GPU
|720 МГц
|Количество ALU
|128
|FLOPS
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM636
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
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