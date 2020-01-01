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Qualcomm Snapdragon 636

Qualcomm Snapdragon 636

Qualcomm Snapdragon 636 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 октября 2017 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 260 Gold (Cortex-A73) на 1800 МГц и 4 ядра Kryo 260 Silver (Cortex-A53) на 1600 МГц.

Производительность CPU
26
Производительность в играх
21
Энергоэффективность
55
Итоговая оценка
34

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
274
Geekbench 5 (многоядерный)
1127
AnTuTu Benchmark 8
148783

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 636AnTuTu v8
1. Xiaomi Mi Max 3150727
2. Nokia 6.2149036
3. Nokia 6.1 Plus148145
4. Xiaomi Redmi Note 6 Pro146334
5. Xiaomi Redmi Note 5143669
6. Nokia 7.1141565
7. ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL 132450
8. Huawei Honor 8X Max132238
9. ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL78734
10. Sony Xperia 10 Plus-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 636 c графикой Adreno 509

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8
Частота 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 509
Архитектура Adreno 500
Частота GPU 720 МГц
Количество ALU 128
FLOPS 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года
Класс Средний класс
Номер модели SDM636
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636

Сравнения с конкурентами

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