Qualcomm Snapdragon 636 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 октября 2017 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 260 Gold (Cortex-A73) на 1800 МГц и 4 ядра Kryo 260 Silver (Cortex-A53) на 1600 МГц.