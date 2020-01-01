Qualcomm Snapdragon 678
Qualcomm Snapdragon 678 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 декабря 2020 года и изготовляется по 11-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 460 Gold (Cortex-A76) на 2200 МГц и 6 ядер Kryo 460 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц.
Производительность CPU
35
Производительность в играх
31
Энергоэффективность
67
Итоговая оценка
42
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
434
Geekbench 5 (многоядерный)
1383
AnTuTu Benchmark 8
212092
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L1
|16 КБ
|Кэш L2
|256 КБ
|Техпроцесс
|11 нм
|TDP
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|Архитектура
|Adreno 600
|Частота GPU
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|Шейдерных блоков
|96
|FLOPS
|354 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП, 1x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM678