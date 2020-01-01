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Qualcomm Snapdragon 678

Qualcomm Snapdragon 678

Qualcomm Snapdragon 678 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 декабря 2020 года и изготовляется по 11-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 460 Gold (Cortex-A76) на 2200 МГц и 6 ядер Kryo 460 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц.

Производительность CPU
35
Производительность в играх
31
Энергоэффективность
67
Итоговая оценка
42

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
434
Geekbench 5 (многоядерный)
1383
AnTuTu Benchmark 8
212092

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 678 c графикой Adreno 612

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ
Кэш L2 256 КБ
Техпроцесс 11 нм
TDP 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612
Архитектура Adreno 600
Частота GPU 800 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 96
FLOPS 354 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9

Связь и сети

Модем X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года
Класс Средний класс
Номер модели SDM678

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 678 vs Snapdragon 675
2. Snapdragon 678 vs Snapdragon 730G

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