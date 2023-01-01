Unisoc T820
- GPU: Mali-G57 MP4
- Ядра: 8
- Частота: 2700 МГц
Unisoc T820 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 ноября 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A76 на 2700 МГц, 3 ядра Cortex-A76 на 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2100 МГц.
Обзор
Производительность CPU
50
Производительность в играх
29
Энергоэффективность
81
Итоговая оценка
49
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Unisoc T820
492253
|Total score
|492253
GeekBench 5
Single-Core Score
654
Multi-Core Score
2283
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Unisoc T820 c графикой Mali-G57 MP4
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.7 ГГц – Cortex-A76
3x 2.3 ГГц – Cortex-A76
4x 2.1 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2700 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|Производство
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP4
|Архитектура
|Valhall 1st gen
|Частота GPU
|780 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|Шейдерных блоков
|64
|Всего шейдеров
|256
|FLOPS
|435.2 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 32 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3440 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Makalu IVY510
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Да
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Unisoc T820