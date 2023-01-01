Unisoc T820

GPU: Mali-G57 MP4

Mali-G57 MP4 Ядра: 8

8 Частота: 2700 МГц

Unisoc T820 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 ноября 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A76 на 2700 МГц, 3 ядра Cortex-A76 на 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2100 МГц.