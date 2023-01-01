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Unisoc T820

Unisoc T820
  • GPU: Mali-G57 MP4
  • Ядра: 8
  • Частота: 2700 МГц
Unisoc T820 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 ноября 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A76 на 2700 МГц, 3 ядра Cortex-A76 на 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2100 МГц.

Обзор

Производительность CPU
50
Производительность в играх
29
Энергоэффективность
81
Итоговая оценка
49

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc T820
492253
Total score 492253
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
654
Multi-Core Score
2283

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Unisoc T820 c графикой Mali-G57 MP4

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.7 ГГц – Cortex-A76
3x 2.3 ГГц – Cortex-A76
4x 2.1 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2700 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм
Производство TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP4
Архитектура Valhall 1st gen
Частота GPU 780 МГц
Вычислительных блоков 4
Шейдерных блоков 64
Всего шейдеров 256
FLOPS 435.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.3
Версия OpenCL 2.0

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек
Объем До 32 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3440 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Makalu IVY510
Поддержка 4G LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Unisoc T820

Сравнения с конкурентами

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