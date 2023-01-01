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Unisoc T820 против Helio G99

Unisoc T820
VS
Helio G99
Unisoc T820
Helio G99

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T820 (с графикой Mali-G57 MP4) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc T820
  • Показывает на 55% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 487K vs 371K
  • На 23% выше частота процессора (2700 против 2200 МГц)
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Выше частота графического ускорителя (на 41%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T820
vs
Helio G99

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc T820 +31%
487962
Helio G99
371937
CPU - 103662
GPU - 84216
Memory - 86021
UX - 99629
Total score 487962 371937
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc T820 +16%
646
Helio G99
555
Multi-Core Score
Unisoc T820 +25%
2278
Helio G99
1823
Image compression - 114.8 Mpixels/s
Face detection - 14.3 images/s
Speech recognition - 36.1 words/s
Machine learning - 30.2 images/s
Camera shooting - 16.4 images/s
HTML 5 - 1.73 Mnodes/s
SQLite - 599.6 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Unisoc T820
н/д
Helio G99
1243
Graphics test - 7 FPS
Score - 1243

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T820 и Helio G99

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.7 ГГц – Cortex-A76
3x 2.3 ГГц – Cortex-A76
4x 2.1 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм
TDP - 5 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP4 Mali-G57 MP2
Архитектура Valhall 1st gen Valhall 1st gen
Частота GPU 780 МГц 1100 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 64 64
Всего шейдеров 256 128
FLOPS 435.2 Гфлопс 281.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.3 1.3
Версия OpenCL 2.0 2.0

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек
Объем До 32 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3440 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Makalu IVY510 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 650 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года Май 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6789
Официальный сайт Сайт Unisoc T820 Сайт MediaTek Helio G99

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