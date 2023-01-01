Unisoc T820 против Helio G99
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T820 (с графикой Mali-G57 MP4) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
50
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
29
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
81
84
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
49
43
Основные отличия
Преимущества Unisoc T820
- Показывает на 55% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 487K vs 371K
- На 23% выше частота процессора (2700 против 2200 МГц)
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G99
- Выше частота графического ускорителя (на 41%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|103662
|GPU
|-
|84216
|Memory
|-
|86021
|UX
|-
|99629
|Total score
|487962
|371937
GeekBench 5
Single-Core Score
Unisoc T820 +16%
646
555
Multi-Core Score
Unisoc T820 +25%
2278
1823
|Image compression
|-
|114.8 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14.3 images/s
|Speech recognition
|-
|36.1 words/s
|Machine learning
|-
|30.2 images/s
|Camera shooting
|-
|16.4 images/s
|HTML 5
|-
|1.73 Mnodes/s
|SQLite
|-
|599.6 Krows/s
3DMark
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Score
|-
|1243
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc T820 и Helio G99
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.7 ГГц – Cortex-A76
3x 2.3 ГГц – Cortex-A76
4x 2.1 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|TDP
|-
|5 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP4
|Mali-G57 MP2
|Архитектура
|Valhall 1st gen
|Valhall 1st gen
|Частота GPU
|780 МГц
|1100 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|64
|64
|Всего шейдеров
|256
|128
|FLOPS
|435.2 Гфлопс
|281.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.3
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|До 32 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3440 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Makalu IVY510
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 650 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2022 года
|Май 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6789
|Официальный сайт
|Сайт Unisoc T820
|Сайт MediaTek Helio G99
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