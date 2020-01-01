AMD Ryzen 5 5600H против Ryzen 5 4500U
Что лучше: AMD Ryzen 5 5600H на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.1) или Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1372 и 1055 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- На 72% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
447
Cinebench R20 (многоядерный)
1988
Passmark CPU (одноядерный)
2520
Passmark CPU (многоядерный)
11430
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +31%
1394
1068
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +33%
5726
4301
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2021
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|6
|Частота
|3.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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