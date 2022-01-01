Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 6600H vs Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 5 6600H против Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 5 6600H
VS
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 5 6600H
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: AMD Ryzen 5 6600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 6600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 660M: 1.46 vs 1.108 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1472 и 1342 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 6600H +10%
1463
Ryzen 5 5600H
1330
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 6600H +40%
7996
Ryzen 5 5600H
5731
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 6600H и Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Cezanne
Сокет FP7 FP6
Интегрированная графика Radeon 660M Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 660M Radeon RX Vega 7
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 24 28
ROPs 16 7
Вычислительные блоки 6 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 6600H +32%
1.46 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер - 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 6600H Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
5 (62.5%)
3 (37.5%)
Всего проголосовало: 8

Конкуренты

1. Intel Core i7 11600H vs AMD Ryzen 5 6600H
2. Intel Core i5 12500H vs AMD Ryzen 5 6600H
3. AMD Ryzen 7 6800H vs AMD Ryzen 5 6600H
4. Intel Core i7 10750H vs AMD Ryzen 5 5600H
5. AMD Ryzen 7 4800H vs AMD Ryzen 5 5600H
6. Intel Core i5 10300H vs AMD Ryzen 5 5600H
7. AMD Ryzen 5 5600X vs AMD Ryzen 5 5600H
8. Apple M1 Pro vs AMD Ryzen 5 5600H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600H или Ryzen 5 6600H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры