Главная > Сравнения CPU > Core i5 13500H vs Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 13500H против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 13500H
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 13500H
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 13500H
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1721 и 1415 баллов
  • Имеет на 2048 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500H +32%
1815
Ryzen 5 5600H
1376
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500H +42%
14163
Ryzen 5 5600H
10005
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13500H +23%
3675
Ryzen 5 5600H
2993
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500H +40%
24132
Ryzen 5 5600H
17285
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13500H +22%
1735
Ryzen 5 5600H
1425
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500H +69%
11104
Ryzen 5 5600H
6567
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500H и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-13500H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 640 448
TMUs 40 28
ROPs 20 7
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13500H
1.41 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500H Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1235U vs AMD Ryzen 5 5600H
2. Intel Core i5 1240P vs AMD Ryzen 5 5600H
3. Apple M2 vs AMD Ryzen 5 5600H
4. Intel Core i5 12500H vs AMD Ryzen 5 5600H
5. Intel Core i5 12450H vs AMD Ryzen 5 5600H
6. Intel Core i7 13700H vs i5 13500H
7. Intel Core i7 12700H vs i5 13500H
8. Intel Core i5 12500H vs i5 13500H
9. AMD Ryzen 7 6800H vs Intel Core i5 13500H
10. AMD Ryzen 5 6600H vs Intel Core i5 13500H
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i5 13500H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры