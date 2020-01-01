AMD Ryzen 5 5600X против Ryzen 5 3600
Что лучше: AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
68
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +26%
593
471
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +22%
4308
3517
Passmark CPU (одноядерный)
2535
Passmark CPU (многоядерный)
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +31%
1631
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +6%
7782
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
86 (47.5%)
95 (52.5%)
Всего проголосовало: 181
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