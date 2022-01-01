AMD Ryzen 5 5600 против Ryzen 5 3600
Что лучше: AMD Ryzen 5 5600 на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
86
65
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1309
Cinebench R23 (многоядерный)
9593
Passmark CPU (одноядерный)
2579
Passmark CPU (многоядерный)
17891
Geekbench 5 (одноядерный)
1257
Geekbench 5 (многоядерный)
7086
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|7 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Matisse
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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