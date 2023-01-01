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AMD Ryzen 7 6800H против Ryzen 5 7535HS

AMD Ryzen 7 6800H
VS
AMD Ryzen 5 7535HS
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 5 7535HS

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц или Ryzen 5 7535HS с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7535HS and 6800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.55 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7535HS
  • Появился на 1 год позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +55%
14639
Ryzen 5 7535HS
9442
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +32%
9894
Ryzen 5 7535HS
7486
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 6800H и Ryzen 5 7535HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.55 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Сокет FP7 FP7
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon 660M
Частота GPU 2000 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 32 16
Вычислительные блоки 12 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс
Ryzen 5 7535HS
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- LPDDR5-6400		 - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 6800H Сайт AMD Ryzen 5 7535HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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