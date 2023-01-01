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AMD Ryzen 7 7730U против Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 7 7730U
VS
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 7 7730U
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7730U на 2.0 ГГц или Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 7730U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7730U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7730U +6%
10366
Ryzen 5 5600H
9781
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7730U +13%
7443
Ryzen 5 5600H
6591
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7730U и Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 5 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne) Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 10.7 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-54 Вт
Сокет FP6 FP6
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 128 448
TMUs 8 28
ROPs 4 7
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7730U
0.54 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
- LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7730U Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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