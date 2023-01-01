AMD Ryzen 7 7730U против Ryzen 5 5600H
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7730U на 2.0 ГГц или Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7730U
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7730U +5%
1446
1379
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7730U +6%
10366
9781
Passmark CPU (одноядерный)
2972
Passmark CPU (многоядерный)
17323
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7730U +4%
1484
1424
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7730U +13%
7443
6591
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|5 января 2023
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3 (Cezanne)
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon RX Vega 7
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|2.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35-54 Вт
|Сокет
|FP6
|FP6
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|1500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|448
|TMUs
|8
|28
|ROPs
|4
|7
|Вычислительные блоки
|2
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
| - DDR4-3200
- LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7730U
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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