AMD Ryzen 7 7800X3D против Ryzen 7 5700G
Что лучше: AMD Ryzen 7 7800X3D на 4.2 ГГц (c Turbo Core до 5.0) или Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 81920 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1945 и 1484 балла
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7800X3D +18%
1790
1512
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X3D +29%
18196
14138
Passmark CPU (одноядерный)
3285
Passmark CPU (многоядерный)
24741
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7800X3D +32%
1957
1486
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X3D +44%
13643
9479
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon RX Vega 8
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|4.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|42x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|96МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|13.1 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|AM5
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|120 Вт
|45-65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|162 Вт
|-
|Критическая температура
|89°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|1500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|512
|TMUs
|8
|32
|ROPs
|4
|8
|Вычислительные блоки
|2
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|24
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