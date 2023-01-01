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AMD Ryzen 7 7800X3D против Ryzen 7 5700G

AMD Ryzen 7 7800X3D
VS
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 7 7800X3D
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: AMD Ryzen 7 7800X3D на 4.2 ГГц (c Turbo Core до 5.0) или Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 7800X3D
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 81920 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1945 и 1484 балла
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X3D +29%
18196
Ryzen 7 5700G
14138
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X3D +44%
13643
Ryzen 7 5700G
9479
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 4.2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 42x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 96МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель - Да

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет AM5 AM4
Энергопотребление (TDP) 120 Вт 45-65 Вт
Макс. TDP (Boost) 162 Вт -
Критическая температура 89°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 128 512
TMUs 8 32
ROPs 4 8
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7800X3D
0.54 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 24

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