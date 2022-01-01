Главная > Сравнения CPU > Core i5 12400 vs Ryzen 7 5700G

Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i5 12400
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i5 12400
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1730 и 1574 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +14%
1708
Ryzen 7 5700G
1496
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400
11907
Ryzen 7 5700G +17%
13965
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400
19615
Ryzen 7 5700G +25%
24428
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +10%
1723
Ryzen 7 5700G
1560
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i5-12400 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (50%)
3 (50%)
Всего проголосовало: 6

Конкуренты

1. Core i7 10700K и Core i5 12400
2. Ryzen 7 5800X и Core i5 12400
3. Core i5 10400 и Core i5 12400
4. Core i9 11900K и Core i5 12400
5. Core i5 12600K и Core i5 12400
6. M1 Max и Ryzen 7 5700G
7. Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5700G
8. Ryzen 7 4700G и Ryzen 7 5700G
9. Ryzen 5 3400G и Ryzen 7 5700G
10. Ryzen 7 Pro 4750G и Ryzen 7 5700G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700G или Intel Core i5 12400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры