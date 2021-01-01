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AMD Ryzen 7 5700G

AMD Ryzen 7 5700G

Ryzen 7 5700G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 5700G в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
8774

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 1 января 2021
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 3
Сокет AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 38x
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 20

Комментарии

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