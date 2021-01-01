AMD Ryzen 7 5700G
Ryzen 7 5700G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
8774
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|38x
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20