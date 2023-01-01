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AMD Ryzen 7 7840HS против Ryzen 7 5800H

AMD Ryzen 7 7840HS
VS
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 7 7840HS
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: AMD Ryzen 7 7840HS на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 7840HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1886 и 1454 балла
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7840HS +17%
1678
Ryzen 7 5800H
1431
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS +38%
16988
Ryzen 7 5800H
12331
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 7840HS +29%
3954
Ryzen 7 5800H
3071
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS +32%
28432
Ryzen 7 5800H
21485
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7840HS +29%
1894
Ryzen 7 5800H
1465
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS +84%
13722
Ryzen 7 5800H
7440
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7840HS и Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon 780M Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд -
Техпроцесс 4 нанометров 7 нанометров
Сокет FP8 FP6
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 780M Radeon RX Vega 8
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2900 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7840HS
8.12 терафлопс
Ryzen 7 5800H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7840HS Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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