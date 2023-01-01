AMD Ryzen 7 7840HS против Ryzen 7 5800H
Что лучше: AMD Ryzen 7 7840HS на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1886 и 1454 балла
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7840HS +17%
1678
1431
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS +38%
16988
12331
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 7840HS +29%
3954
3071
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS +32%
28432
21485
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7840HS +29%
1894
1465
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS +84%
13722
7440
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Phoenix)
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Radeon RX Vega 8
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|25 млрд
|-
|Техпроцесс
|4 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP8
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|1500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2900 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|512
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|256 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7840HS
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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