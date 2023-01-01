Что лучше: AMD Ryzen 7 7840U на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 7 7840HS на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.