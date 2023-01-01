Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7900 на 3.7 ГГц или Ryzen 7 7800X3D с 8-ядрами на 4.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.