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AMD Ryzen 9 7900X3D против Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 9 7900X3D
VS
AMD Ryzen 9 7900
AMD Ryzen 9 7900X3D
AMD Ryzen 9 7900

Что лучше: AMD Ryzen 9 7900X3D на 4.4 ГГц (c Turbo Core до 5.6) или Ryzen 9 7900 на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900 and 7900X3D
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X3D
  • Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X3D +12%
2184
Ryzen 9 7900
1952
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X3D +35%
33116
Ryzen 9 7900
24485
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X3D +37%
24025
Ryzen 9 7900
17515
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7900

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 10 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 12 12
Потоков 24 24
Частота 4.4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 5.4 ГГц
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 24 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 44x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд 13.1 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет AM5 AM5
Энергопотребление (TDP) 120 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) - 142 Вт
Критическая температура 89°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 128 128
TMUs 8 8
ROPs 4 4
Вычислительные блоки 2 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7900X3D
0.54 терафлопс
Ryzen 9 7900
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7900X3D Сайт AMD Ryzen 9 7900
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 24 28

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Комментарии

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