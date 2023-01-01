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AMD Ryzen 9 7900 против Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 9 7900
VS
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 9 7900
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7900 на 3.6 ГГц или Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 7900
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900
2165
Ryzen 7 7700X +1%
2179
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900 +22%
17659
Ryzen 7 7700X
14455
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7900 и Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 1 января 2023 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Radeon Graphics Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 12 8
Потоков 24 16
Частота 3.6 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.4 ГГц
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 45x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель - Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет AM4 AM5
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 4
Вычислительные блоки - 2
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7900
н/д
Ryzen 7 7700X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 70 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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Комментарии

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