AMD Ryzen 9 7900
Ryzen 9 7900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета AM4, который имеет 12 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
2140
Geekbench 5 (многоядерный)
17498
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|12
|Количество потоков
|24
|Частота
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
Энергопотребление
|Техпроцесс
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28