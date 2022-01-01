Ryzen 9 7900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета AM4, который имеет 12 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.