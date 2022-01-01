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AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 9 7900

Ryzen 9 7900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета AM4, который имеет 12 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 9 7900 в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
2140
Geekbench 5 (многоядерный)
17498

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 9 7900

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raphael
Сокет AM4
Интегрированная графика Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 24
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий)

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

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8. AMD Ryzen 7 7700 и Ryzen 9 7900

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