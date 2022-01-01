AMD Ryzen 9 7900X против Ryzen 9 5900X
Что лучше: AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.6) или Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 17% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.8 ГГц)
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель RDNA 2
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 105 vs 170 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +20%
1868
1559
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +32%
27074
20540
Passmark CPU (одноядерный)
3489
Passmark CPU (многоядерный)
39320
Geekbench 5 (одноядерный)
1631
Geekbench 5 (многоядерный)
14065
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 сентября 2022
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Vermeer
|Сокет
|AM5
|AM4
|Интегрированная графика
|RDNA 2
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|4.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|47x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|76МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|170 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|RDNA 2
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1