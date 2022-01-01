Ryzen 9 7900X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 12 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 4700 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику RDNA 2, а размер кэша 3-го уровня составляет 76 МБ.