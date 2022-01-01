Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 9 7900X
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13900K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Имеет на 12 физических ядер больше
- На 12% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 150 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +17%
2189
1868
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +36%
36866
27074
Geekbench 5 (одноядерный)
2127
Geekbench 5 (многоядерный)
23465
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 октября 2022
|15 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Raphael
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|RDNA 2
Производительность
|Количество ядер
|24
|12
|Количество потоков
|32
|24
|Частота
|3.3 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.5 ГГц
|5.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|68МБ (общий)
|76МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|RDNA 2
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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