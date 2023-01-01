AMD Ryzen 9 7945HX3D против Ryzen 9 7945HX
Что лучше: AMD Ryzen 9 7945HX3D на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 5.4) или Ryzen 9 7945HX на 2.5 ГГц (c Turbo Core до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX
- Более чем на 11° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7945HX3D +11%
2152
1939
Cinebench R23 (многоядерный)
32589
Ryzen 9 7945HX +5%
34285
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7945HX3D +3%
2122
2067
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7945HX3D +7%
19808
18441
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|22 августа 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Dragon Range)
|Zen 4 (Dragon Range)
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|16
|16
|Потоков
|32
|32
|Частота
|2.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.4 ГГц
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (на ядро)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|13.1 млрд
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|55-75 Вт
|55-75 Вт
|Сокет
|FL1
|FL1
|Критическая температура
|89°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|Radeon 610M
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|128
|TMUs
|8
|8
|ROPs
|4
|4
|Вычислительные блоки
|2
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- DDR5-5200
|- DDR5-5200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7945HX3D
|Сайт AMD Ryzen 9 7945HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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