Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 9 7945HX3D с 16-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.