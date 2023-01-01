Intel Core i9 13980HX против AMD Ryzen 9 7945HX3D
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 9 7945HX3D с 16-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Более чем на 11° C выше максимальная рабочая температура
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX3D
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13980HX +1%
2180
2152
Cinebench R23 (многоядерный)
30926
Ryzen 9 7945HX3D +5%
32589
Geekbench 5 (одноядерный)
2084
Ryzen 9 7945HX3D +2%
2122
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +1%
19976
19808
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|22 августа 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Dragon Range)
|Номер модели
|i9-13980HX
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|8
|16
|Потоков
|16
|32
|Частота
|2.2 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|5.4 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|1.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|128МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|55-75 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1964
|FL1
|Критическая температура
|100°C
|89°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Radeon 610M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|128
|TMUs
|16
|8
|ROPs
|8
|4
|Вычислительные блоки
|32
|2
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5600
- DDR4-3200
|- DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13980HX
|Сайт AMD Ryzen 9 7945HX3D
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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