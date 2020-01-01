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AMD Ryzen Threadripper 3970X против Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen Threadripper 3970X
AMD Ryzen Threadripper 3970X
VS
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3970X на 3.7 ГГц или Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 3970X
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3970X
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 47.69 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • На 63% ниже чем у Ryzen Threadripper 3970X пиковое энергопотребление – 105 vs 280 Ватт
  • Более чем на 27 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper 3970X и Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 25 ноября 2019 8 октября 2020
Цена в момент релиза 1999 долларов 799 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет sTRX4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 32 16
Количество потоков 64 32
Частота 3.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 23.5 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 105 Вт
Критическая температура 68°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 95.37 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper 3970X Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 64 20

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Комментарии

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