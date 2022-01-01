AMD Ryzen 9 7900 против Ryzen 9 5950X
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7900 на 3.6 ГГц или Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
94
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
68
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
92
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2144 и 1825 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 4 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1614
Cinebench R23 (многоядерный)
26159
Passmark CPU (одноядерный)
3470
Passmark CPU (многоядерный)
46176
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900 +17%
2158
1838
Geekbench 5 (многоядерный)
17550
Ryzen 9 5950X +6%
18524
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2023
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Vermeer
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|16
|Количество потоков
|24
|32
|Частота
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1