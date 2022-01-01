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AMD Ryzen 9 7900 против Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 7900
VS
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 9 7900
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7900 на 3.6 ГГц или Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 7900
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2144 и 1825 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900 +17%
2158
Ryzen 9 5950X
1838
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900
17550
Ryzen 9 5950X +6%
18524
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7900 и Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2023 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Vermeer
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Graphics Нет

Производительность

Количество ядер 12 16
Количество потоков 24 32
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель - Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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