Apple M1 Max против AMD Ryzen Threadripper 3960X
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3960X с 24-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Max
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- На 89% ниже чем у Ryzen Threadripper 3960X пиковое энергопотребление – 30 vs 280 Ватт
- На 314.23 ГБ/c (329%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1280 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3960X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 14 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +17%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
12634
Ryzen Threadripper 3960X +178%
35086
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
55075
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +39%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
12822
22270
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|25 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 2
|Номер модели
|-
|3960X
|Сокет
|Apple M-Socket
|sTRX4
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|24
|Количество потоков
|10
|48
|Частота
|2.0 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|38x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|57 млрд
|23.5 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|-
|68°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|-
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|4096
|-
|TMUs
|256
|-
|ROPs
|128
|-
|TGP
|60 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|8
|4
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3960X
|Версия PCI Express
|-
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|64
Опрос
1 (16.7%)
5 (83.3%)
Всего проголосовало: 6