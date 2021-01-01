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Apple M1 Max

Apple M1 Max

M1 Max - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 10 ядер и 10 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M1 Max GPU (32-core).

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Apple M1 Max в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
12634
Geekbench 5 (одноядерный)
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
12822

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора M1 Max

Общая информация

Производитель Apple
Дата выхода 18 октября 2021
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8
Сокет Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 10
Частота 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 450 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц
Шейдерные блоки 4096
TMUs 256
ROPs 128
TGP 60 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 8
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Конкуренты

1. Intel Core i9 9980HK или Apple M1 Max
2. Intel Core i7 9750H или Apple M1 Max
3. Intel Core i9 9880H или Apple M1 Max
4. Intel Core i7 1165G7 или Apple M1 Max
5. AMD Ryzen 9 5950X или Apple M1 Max
6. AMD Ryzen 9 5900HX или Apple M1 Max
7. AMD Ryzen 7 5800H или Apple M1 Max
8. Intel Core i9 11900K или Apple M1 Max
9. AMD Ryzen 9 5900H или Apple M1 Max
10. AMD Ryzen 9 5980HX или Apple M1 Max
11. Intel Core i9 11980HK или Apple M1 Max
12. Apple M1 или M1 Max
13. Intel Core i9 11900H или Apple M1 Max
14. Intel Core i7 11850H или Apple M1 Max
15. Apple M1 Pro или M1 Max

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