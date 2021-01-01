M1 Max - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 10 ядер и 10 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M1 Max GPU (32-core).