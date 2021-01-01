Apple M1 Max
M1 Max - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 10 ядер и 10 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M1 Max GPU (32-core).
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
12634
Geekbench 5 (одноядерный)
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
12822
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Дата выхода
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|Сокет
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|10
|Количество потоков
|10
|Частота
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|4096
|TMUs
|256
|ROPs
|128
|TGP
|60 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
10.4 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|8
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет