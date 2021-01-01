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Apple M1 Max против Apple M1

Apple M1 Max
VS
Apple M1
Apple M1 Max
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 341.35 ГБ/c (500%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-6400
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 2.6 терафлопс
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • На 53% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 14 vs 30 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +1%
1554
Apple M1
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max +61%
12634
Apple M1
7865
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max
н/д
Apple M1
3789
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max
н/д
Apple M1
15172
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +2%
1804
Apple M1
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +63%
12822
Apple M1
7851

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и Apple M1

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 18 октября 2021 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Кодовое имя - Icestorm and Firestorm
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 8
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд 16 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 14 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Apple M1 GPU
Частота GPU 450 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 4096 1024
TMUs 256 64
ROPs 128 32
Вычислительные блоки - 128
TGP 60 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M1 Max +300%
10.4 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express - 4.0

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8. Apple M1 и Intel Core i7 1165G7
9. Apple M1 и AMD Ryzen 7 5800H
10. Apple M1 и Intel Core i9 9880H

Комментарии

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