Apple M2 против Apple M1
Что лучше: Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- Поддерживает до 24 ГБ LPDDR5-6400
- На 34.15 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- На 7% ниже чем у Apple M2 пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Apple
|Дата выхода
|6 июня 2022
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|ARMv8
|Кодовое имя
|-
|Icestorm and Firestorm
|Сокет
|Apple M-Socket
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|20 млрд
|16 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|14 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|500 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|1024
|TMUs
|64
|64
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|128
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|24 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
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