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Apple M2 против Apple M1

Apple M2
VS
Apple M1
Apple M2
Apple M1

Что лучше: Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Поддерживает до 24 ГБ LPDDR5-6400
  • На 34.15 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 7% ниже чем у Apple M2 пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +15%
1720
Apple M1
1500
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2 +12%
8674
Apple M1
7726
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2
н/д
Apple M1
3740
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
н/д
Apple M1
14619
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2
н/д
Apple M1
1735
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +7%
10577
Apple M1
9854
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и Apple M1

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 6 июня 2022 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Кодовое имя - Icestorm and Firestorm
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 GPU Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 8
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд 16 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 14 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Apple M1 GPU
Частота GPU 500 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 1024 1024
TMUs 64 64
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 128 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR4X-4266
Макс. размер 24 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 4.0

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Комментарии

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