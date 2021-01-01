Apple M1 - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M1 GPU.