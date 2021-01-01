Apple M1
Apple M1 - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M1 GPU.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
406
Cinebench R20 (многоядерный)
2087
Passmark CPU (одноядерный)
3707
Passmark CPU (многоядерный)
14839
Geekbench 5 (одноядерный)
1711
Geekbench 5 (многоядерный)
7443
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Icestorm and Firestorm
|Сокет
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|8
|Частота
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|Множитель
|0x
|Кэш 1-го уровня
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|16 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0