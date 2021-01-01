Главная > Apple M1: тесты в бенчмарках и характеристики

Apple M1

Apple M1

Apple M1 - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M1 GPU.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Apple M1 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
406
Cinebench R20 (многоядерный)
2087
Passmark CPU (одноядерный)
3707
Passmark CPU (многоядерный)
14839
Geekbench 5 (одноядерный)
1711
Geekbench 5 (многоядерный)
7443

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Apple M1

Общая информация

Производитель Apple
Дата выхода 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Icestorm and Firestorm
Сокет Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 8
Частота 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц
Множитель 0x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд
Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0

Конкуренты

1. Intel Core i9 9980HK и Apple M1
2. Intel Core i5 8250U и Apple M1
3. Intel Core i7 9750H и Apple M1
4. Intel Core i9 9880H и Apple M1
5. Intel Core i7 10750H и Apple M1
6. Intel Core i7 1065G7 и Apple M1
7. Intel Core i5 10300H и Apple M1
8. Intel Core i7 1165G7 и Apple M1
9. Intel Core i5 1135G7 и Apple M1
10. AMD Ryzen 9 5950X и Apple M1
11. AMD Ryzen 7 5800H и Apple M1
12. AMD Ryzen 7 5700U и Apple M1
13. Intel Core i9 11900K и Apple M1
14. AMD Ryzen 9 5900H и Apple M1

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Apple M1? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях