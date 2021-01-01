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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 5600H

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 1.108 терафлопс
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 44% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 30 vs 54 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1340 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro +12%
1540
Ryzen 5 5600H
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +24%
12346
Ryzen 5 5600H
9980
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 5 5600H
3032
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 5 5600H
17755
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +31%
1769
Ryzen 5 5600H
1353
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +111%
12785
Ryzen 5 5600H
6051

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 3
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 10 12
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35-54 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 2048 448
TMUs 128 28
ROPs 64 7
TGP 30 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro +369%
5.2 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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