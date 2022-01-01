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Apple M2 Pro против M1 Pro

Apple M2 Pro
VS
Apple M1 Pro
Apple M2 Pro
Apple M1 Pro

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 2.4 ГГц или M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
M2 Pro
81
M1 Pro
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
M2 Pro
66
M1 Pro
56
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
M2 Pro
95
M1 Pro
92
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
M2 Pro
77
M1 Pro
73

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1771 балл
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +5%
1616
M1 Pro
1539
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +17%
14232
M1 Pro
12129
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro
н/д
M1 Pro
3854
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro
н/д
M1 Pro
22115
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +10%
1968
M1 Pro
1781
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +12%
14060
M1 Pro
12588
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и M1 Pro

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 1 июня 2023 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 12 10
Частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки - 2048
TMUs - 128
ROPs - 64
TGP - 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Pro
н/д
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 -

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Конкуренты

1. Apple M2 Pro или Apple M1 Max
2. Apple M2 Pro или AMD Ryzen 7 6800H
3. Apple M2 Pro или AMD Ryzen 9 6900HX
4. Apple M2 Pro или Intel Core i9 12900H
5. Apple M2 Pro или Intel Core i5 12600H
6. Apple M1 Pro или Intel Core i7 1165G7
7. Apple M1 Pro или AMD Ryzen 9 5900X
8. Apple M1 Pro или Intel Core i9 12900K
9. Apple M1 Pro или Apple M2
10. Apple M1 Pro или Intel Core i9 12900H

Комментарии

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