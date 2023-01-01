Apple M1 против AMD Ryzen 7 7840HS
Что лучше: Apple M1 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 7 7840HS на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
75
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
31
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
86
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
63
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1501
Ryzen 7 7840HS +11%
1659
Cinebench R23 (многоядерный)
7756
Ryzen 7 7840HS +116%
16751
Passmark CPU (одноядерный)
3708
Ryzen 7 7840HS +6%
3918
Passmark CPU (многоядерный)
14217
Ryzen 7 7840HS +98%
28189
Geekbench 5 (одноядерный)
1752
Ryzen 7 7840HS +7%
1869
Geekbench 5 (многоядерный)
7727
Ryzen 7 7840HS +77%
13656
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M1
|Zen 4 (Phoenix)
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon 780M
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|4
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.1 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|38x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|16 млрд
|25 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|4 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|35-54 Вт
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP8
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon 780M
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|2900 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|768
|TMUs
|64
|48
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|128
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- LPDDR4X-4266
| - DDR5-5600
- LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|16 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 7840HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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