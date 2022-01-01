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Apple M2 Max против AMD Ryzen 7 6800H

Apple M2 Max
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Apple M2 Max
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Max на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Max были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and Max
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 33% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1623 балла
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max +4%
1619
Ryzen 7 6800H
1559
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Max +6%
15700
Ryzen 7 6800H
14758
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Max
н/д
Ryzen 7 6800H
3290
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Max
н/д
Ryzen 7 6800H
24081
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max +23%
2006
Ryzen 7 6800H
1637
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max +49%
15013
Ryzen 7 6800H
10045
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Max и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 1 июня 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 32x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 45 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
M2 Max
н/д
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 96 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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