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Apple M2 против AMD Ryzen 7 6800H

Apple M2
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Apple M2
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 67% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +15%
1720
Ryzen 7 6800H
1490
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8674
Ryzen 7 6800H +50%
13049
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2
н/д
Ryzen 7 6800H
1508
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +14%
10577
Ryzen 7 6800H
9303
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 32x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU AMD Radeon 680M
Частота GPU 500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 1024 768
TMUs 64 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 128 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 24 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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